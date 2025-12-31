La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) continúa implementando Escaneá y Ganá, un sistema de premios destinado a promover las visitas a los comercios de la ciudad. La iniciativa, gratuita para comerciantes y clientes, permite participar por órdenes de compra sin obligación de compra previa.

El mecanismo consiste en un código QR que cada comercio adherido debe exhibir en su local. Los clientes pueden escanearlo para ingresar automáticamente a los sorteos de órdenes de compra, que son abonadas íntegramente por UCIP. Los sorteos se realizan a lo largo de todo el año y el mismo código QR se utiliza en cada edición, incluyendo fechas especiales como Navidad, Día del Padre, Día de la Madre y Día de la Niñez.

El funcionamiento es sencillo: el comercio se adhiere de manera gratuita mediante un registro; exhibe el código QR provisto por el sistema; y, en la fecha establecida por UCIP, se realizan los sorteos de tres órdenes de compra en distintos locales. Una vez facturada la operación, UCIP abona la orden y el cliente retira la mercadería en el comercio donde escaneó el código. Además, el vendedor del local también recibe una gratificación por parte de la entidad.

La propuesta representa un beneficio doble: para el comercio, una venta concreta; para el cliente, una compensación por visitar el sector comercial. Los comerciantes interesados pueden solicitar más información comunicándose al WhatsApp 223-600-0201 (UCIP Con Vos), desde donde una promotora brindará asistencia y responderá consultas.

