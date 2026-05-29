En el marco del Encuentro RITA, autoridades de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) mantuvieron una reunión con representantes de la Cámara de Comercio de Bilbao para avanzar en una agenda de trabajo conjunto orientada a la cooperación internacional, la capacitación y el desarrollo empresarial.

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La comitiva de UCIP estuvo encabezada por su presidente, Blas Taladrid, acompañado por la prosecretaria Adriana Ferreyro. Por parte de la entidad vasca participaron el director adjunto Guillermo Miró Madariaga y la responsable de Internacionalización de Empresas, Nora Goitia. Tras el encuentro, se realizó un intercambio de obsequios institucionales representativos de ambas organizaciones.

Durante la reunión se abordaron distintos ejes estratégicos, con especial énfasis en la internacionalización de empresas y en los programas de formación que la Cámara de Bilbao desarrolla desde hace años. En ese marco, se analizaron herramientas como su Instituto de Lenguas, su universidad con carreras de grado y su escuela de negocios, donde se dictan programas ejecutivos y MBAs orientados a la capacitación de mandos medios y directivos.

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Asimismo, se destacaron las iniciativas vinculadas a innovación y sostenibilidad que impulsa la entidad española, en articulación con el Hub de Innovación del Gobierno Vasco, como modelos de referencia para el desarrollo empresarial.

“Es un gran paso para empezar a establecer una agenda en común que nos permita adoptar muchas de las capacidades desarrolladas por esta cámara con 140 años de historia”, expresó Taladrid.

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