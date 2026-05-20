La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata volvió a manifestar su preocupación ante un posible recorte del beneficio de Zona Fría y aseguró que la medida tendría un fuerte impacto sobre el consumo y la actividad económica local.

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Desde la entidad recordaron que ya en octubre de 2025 habían advertido que la eliminación del régimen implicaría una transferencia mensual de más de mil millones de pesos fuera del circuito económico marplatense, afectando de manera directa a los comercios de la ciudad.

El planteo vuelve a cobrar fuerza en medio del inicio del invierno y tras conocerse los últimos datos del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de UCIP, que registraron en abril de 2026 una caída interanual del 2,6% en las ventas minoristas medidas en unidades físicas.

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Según explicó el presidente de la entidad, Blas Taladrid, el incremento en las tarifas de gas impacta de manera inmediata sobre el consumo cotidiano. “La quita del beneficio de Zona Fría no es un ajuste tarifario neutro: es una reducción directa del ingreso disponible de 250.000 hogares que compran en los locales de Mar del Plata”, sostuvo.

Desde UCIP remarcaron que cada peso destinado al pago de servicios es dinero que deja de circular en comercios de cercanía, en un contexto donde el sector ya enfrenta una retracción de la demanda.

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La entidad también reiteró un planteo que sostiene desde 2021: que el beneficio de Zona Fría no solo se mantenga para los hogares, sino que además se extienda a actividades comerciales, industriales y productivas de la ciudad. Argumentan que los costos de calefacción impactan en los precios finales y en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

“La reducción tarifaria para los hogares protege el consumo. La extensión a las actividades productivas protege el empleo formal”, concluyeron desde la organización.