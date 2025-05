Durante mucho tiempo, se creyó que los recuerdos empezaban a formarse recién después de los tres o cuatro años. Sin embargo, investigaciones recientes están desmontando esa teoría: el cerebro de un bebé puede almacenar memorias desde los primeros 12 meses de vida.

Lo que hasta ahora se pensaba como una etapa en blanco, libre de registros duraderos, en realidad podría estar cargada de experiencias que, aunque no podamos narrar con palabras, dejan marcas visibles en el sistema nervioso.

Una mirada al interior de la memoria temprana

La clave está en el hipocampo, una región del cerebro asociada con la memoria y el aprendizaje. Gracias al desarrollo de técnicas avanzadas como la resonancia magnética funcional, neurocientíficos de la Universidad de Yale lograron observar cómo bebés de entre 4 y 24 meses mostraban actividad hipocampal al ver imágenes conocidas.

Los resultados son sorprendentes: el 78% de los niños mayores de un año registraban reacciones neuronales similares a las de un adulto frente a estímulos previamente vistos. A su vez, los tiempos de atención se alargaban hasta un 40% frente a objetos familiares, lo que demuestra que no sólo procesaban, sino que retenían información.

Recuerdos sin palabras

Lo que parece estar en juego no es la capacidad de recordar, sino la forma en la que esos recuerdos se almacenan y expresan. Según los científicos, los bebés registran sus experiencias en un formato sensorial y pre-verbal, lo que explica por qué, al crecer, no podemos acceder conscientemente a esas memorias. No es que no existan: simplemente no las podemos traducir.

Este tipo de memoria, denominada “episódica”, comienza a consolidarse en la infancia temprana, aunque en una fase muy distinta a la del adulto. La neurogénesis acelerada y la plasticidad cerebral que caracterizan a los primeros años de vida explican también por qué esas memorias suelen desvanecerse o transformarse con el tiempo.

Qué dicen los estudios

Uno de los experimentos más reveladores, publicado en Science, consistió en mostrar 240 imágenes diferentes a bebés despiertos dentro de un escáner. La actividad del hipocampo fue registrada con precisión quirúrgica, revelando no sólo capacidad de reconocimiento, sino también activación coordinada con la corteza prefrontal, la zona del cerebro que organiza y proyecta las experiencias.

Además, se descubrió que los bebés pueden retener información hasta por 48 horas a los 12 meses, una semana a los 18 meses, y hasta un mes a los dos años. A medida que crecen, esa ventana se expande y mejora.

¿Y entonces por qué no recordamos nada?

La explicación más aceptada es la llamada interferencia neurogénica: en el cerebro del bebé, se generan hasta 700 nuevas neuronas por día. Esa intensa actividad de crecimiento podría estar reconfigurando constantemente las redes neuronales, dificultando el acceso a recuerdos estables.

Otra hipótesis plantea que las memorias se graban en un formato que queda desfasado respecto al lenguaje adulto. En otras palabras, no podemos recordar lo que no podemos nombrar.

¿Qué impacto tiene esto?

Este descubrimiento abre nuevas preguntas, pero también nuevas oportunidades. Si los bebés ya tienen capacidad de recordar, los entornos en los que crecen cobran todavía más importancia. Estímulos, palabras, emociones, colores, música: todo eso queda registrado de alguna forma. Y todo influye.

Hoy, los científicos no están solo investigando cómo recuerda un bebé. También están observando si patrones anómalos en el desarrollo de esa memoria temprana pueden advertir trastornos como el autismo o problemas del lenguaje.

Lo que ya parece claro es que el primer año de vida no es un terreno vacío. Es un tiempo fértil, lleno de actividad cerebral, donde el mundo comienza a ser percibido, procesado y -aunque no lo recordemos- guardado.