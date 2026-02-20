El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum al régimen iraní: Teherán tiene entre 10 y 15 días para aceptar un acuerdo “significativo” sobre su programa nuclear o enfrentará consecuencias graves, incluso militares, según advirtió el líder estadounidense en un discurso ante la Junta de Paz en Washington.

Trump aseguró que las conversaciones con Irán para poner fin al enfrentamiento por el plan nuclear “marchan bien”, pero subrayó que no hay tiempo indefinido para continuar las negociaciones. “Es tiempo suficiente; 10 o 15 días, prácticamente el máximo”, dijo a bordo del Air Force One, aunque evitó detallar qué medidas específicas tomaría Estados Unidos si Irán no accede a las demandas.

En declaraciones previas, el presidente estadounidense también había señalado que una decisión sobre posibles acciones militares podría darse en “unos diez días” si no se concreta un avance sustancial en las conversaciones.

La advertencia ocurre en medio de un significativo despliegue militar estadounidense en Medio Oriente, que ha generado temor sobre un posible conflicto más amplio en la región. Trump ha reforzado la presencia de buques de guerra y aviones cerca de zonas estratégicas, incluidos portaaviones y unidades de combate.

Altos funcionarios del Departamento de Estado habrían informado que todas las fuerzas necesarias para una posible acción militar estarían listas para desplegarse hacia mediados de marzo, aunque no se ha confirmado oficialmente el calendario preciso de decisiones.

Desde Teherán, el gobierno iraní no ha dado señales de ceder sin condiciones. En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el embajador iraní afirmó que, si bien Irán no busca una escalada militar, responderá de forma decisiva y proporcional ante cualquier agresión estadounidense. Además, advirtió que todas las bases y activos de fuerzas hostiles en la región serían considerados objetivos legítimos en caso de un ataque.

En las últimas jornadas, Irán también llevó a cabo ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Ormuz, a la vez que continúa realizando maniobras navales conjuntas con Rusia en el Golfo de Omán, lo que intensifica la percepción de tensión regional.

La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante la escalada retórica y el despliegue de fuerzas. Países aliados han emitido advertencias y recomendaciones a sus ciudadanos en la zona, mientras que líderes europeos han instado al diálogo y la diplomacia para evitar una conflagración mayor.