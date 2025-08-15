Una cumbre de alto perfil entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, se llevó a cabo hoy en Anchorage, Alaska, alrededor de las 15:00 (hora del este de EE.UU.). El encuentro, realizado en la base militar Elmendorf‑Richardson, fue el primero entre ambos después de las elecciones de 2024 y el primero en territorio estadounidense desde 1988.

El objetivo central de la reunión fue explorar el fin del conflicto en Ucrania, con temas clave como control de armas, sanciones e intercambio de presos entre los puntos destacados de la agenda. Trump ingresó al encuentro con expectativas cautelosas, estimando un 75 % de probabilidad de éxito, pero advertido de que existe un margen de fracaso. Además, expresó su intención de convocar a una segunda reunión en la que participaría el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Aun así, la ausencia de Zelenski generó críticas desde Europa y Ucrania, donde alertaron sobre la posibilidad de decisiones que puedan afectar la soberanía ucraniana sin su participación. Desde ciertos sectores europeos se remarcó que cualquier acuerdo duradero debe contar con garantías de seguridad para Ucrania y su participación activa.

Las manifestaciones en Anchorage reflejaron una mezcla de esperanza y escepticismo: pro‑Ucrania marcharon exigiendo transparencia y participación real del país sorprendida por las decisiones en su nombre. Paralelamente, funcionarios estadounidenses enfatizaron que este será solo el primer paso, preparando el terreno para futuras negociaciones más inclusivas.

