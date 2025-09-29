El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca para presentar un plan de paz para Gaza compuesto por 20 (o 21, según algunas fuentes) puntos. El objetivo es poner fin al conflicto, lograr un alto al fuego, liberar rehenes, y desarmar a Hamas

Trump afirmó ante la prensa que “estamos muy, muy cerca” de un acuerdo y que podría ser “uno de los mejores días de la historia de la civilización”. Netanyahu expresó su respaldo al plan, asegurando que éste logrará los objetivos bélicos de Israel: traer de vuelta a los rehenes, desmantelar las capacidades militares de Hamas y asegurar que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza.

No obstante, el plan aún debe ser aceptado por Hamas.

Hamas aún no respondió públicamente al plan, lo que será decisivo para su implementación.

Trump advirtió que, si Hamas rechaza la propuesta, Israel tendrá respaldo total de EE.UU. para actuar.

