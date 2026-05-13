La imagen que compartió el mandatario estadounidense en su red social "Truth Social".

Donald Trump volvió a quedar en el centro de la escena internacional tras publicar en su red social Truth Social una imagen de Venezuela cubierta con la bandera estadounidense y la inscripción “51º State” (“Estado 51”).

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La publicación apareció mientras el mandatario norteamericano viajaba rumbo a China para participar de una cumbre internacional y apenas un día después de asegurar, en una entrevista con Fox News, que analizaba “seriamente” la posibilidad de incorporar a Venezuela como un nuevo estado de Estados Unidos.

Trump justificó esa idea al señalar que “muchos venezolanos aman a Estados Unidos” y remarcó el valor estratégico del país sudamericano por sus reservas petroleras, consideradas entre las más importantes del mundo.

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Desde Caracas, la vicepresidenta y presidenta interina, Delcy Rodríguez, rechazó de manera tajante las declaraciones del mandatario republicano. “Los venezolanos aman su independencia”, afirmó durante una audiencia vinculada al conflicto territorial por el Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia.

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Rodríguez quedó al frente del Ejecutivo venezolano luego de la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense realizada en enero, un hecho que modificó el escenario político regional y abrió una nueva etapa de relaciones entre ambos países.

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En paralelo, el gobierno venezolano impulsó una reapertura económica que permitió el regreso de inversiones extranjeras, principalmente en sectores petroleros y mineros ligados a compañías estadounidenses.

Pese al tono de la publicación de Trump, desde Caracas evitaron profundizar el conflicto diplomático. Rodríguez sostuvo que la relación con Washington atraviesa un proceso de “reconstrucción gradual”, mientras Estados Unidos avanza con un plan de estabilización y transición política para Venezuela.

La situación también volvió a poner el foco sobre el conflicto por el Esequibo, una región de unos 160 mil kilómetros cuadrados rica en petróleo, oro y diamantes, cuya soberanía es disputada entre Venezuela y Guyana.

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Al mismo tiempo, sectores opositores venezolanos y organismos de derechos humanos continúan reclamando la liberación de detenidos políticos y la convocatoria a elecciones. La dirigente María Corina Machado también cuestionó los dichos de Trump y aseguró que “la soberanía venezolana no está en discusión”.

Fuente: Perfil