Donald Trump volvió a escalar el tono contra sus aliados y apuntó esta vez contra los países que no acompañaron a Estados Unidos en la crisis del estrecho de Ormuz. En un nuevo mensaje público, el mandatario reclamó que se involucren en la reapertura del paso bloqueado por Irán y les advirtió que ya no contarán con el respaldo automático de Washington.

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El presidente estadounidense cuestionó especialmente a los países que dependen del petróleo que circula por esa vía, entre ellos el Reino Unido, y sugirió que compren crudo a Estados Unidos si no pueden abastecerse por el bloqueo iraní.

Además, lanzó una dura advertencia política y militar contra los socios de la OTAN que no apoyaron la ofensiva. “Tendrán que aprender a luchar por sí mismos”, sostuvo, al remarcar que Estados Unidos “ya no estará ahí para ayudarlos” como, según dijo, ellos no lo estuvieron en este conflicto.

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Trump también cargó contra Francia por no permitir el sobrevuelo de aviones con suministros militares destinados a Israel y acusó al gobierno de ese país de haber sido “muy poco colaborador” durante la escalada en Medio Oriente.

Las declaraciones se dan en medio de una nueva suba de tensión en la región, después de que Irán mantuviera bloqueado el estrecho de Ormuz, un corredor clave para el comercio global de petróleo.

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Fuente: CNN