El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las conversaciones con Irán atraviesan una etapa clave y consideró que un acuerdo entre ambos países podría alcanzarse durante la próxima semana.

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El mandatario se mostró optimista respecto del desarrollo de las negociaciones y afirmó que existen posibilidades concretas de avanzar hacia un entendimiento en el corto plazo. Aunque reconoció que todavía quedan cuestiones por resolver, sostuvo que las conversaciones continúan y que hay voluntad de las partes para seguir dialogando.

Las gestiones diplomáticas se mantienen activas mientras Washington y Teherán intentan superar diferencias vinculadas a temas estratégicos que forman parte de la agenda bilateral. En ese contexto, el gobierno estadounidense espera que los próximos días resulten determinantes para definir el rumbo de las negociaciones.

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De concretarse, el acuerdo representaría un paso significativo en una relación marcada por años de tensiones políticas y diplomáticas. Por el momento, no hubo anuncios oficiales sobre un cierre definitivo, aunque desde la Casa Blanca mantienen expectativas favorables sobre el desenlace de las conversaciones.

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