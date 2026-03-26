El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que su gobierno pospuso por 10 días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes, fijando como nueva fecha límite el 6 de abril a las 20:00, en el marco de negociaciones en curso entre ambos países.

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“A petición del Gobierno iraní, por favor, permitan que esta declaración sirva para dejar constancia de que estoy pausando por 10 días el período de destrucción de instalaciones energéticas”, expresó Trump en la red Truth Social.

El mandatario agregó que “las conversaciones continúan y, a pesar de declaraciones erróneas en sentido contrario por parte de las ‘fake news’ y otros, van muy bien”.

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La pausa vigente, que inicialmente estaba prevista hasta el viernes, fue extendida tras el anuncio presidencial, que se produjo poco después del cierre de los mercados internacionales.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

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