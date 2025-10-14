Javier Milei y Donald Trump se reúnen esta tarde en la Casa Blanca para ratificar su sintonía personal y profundizar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. El mandatario norteamericano remarcó el respaldo a su par argentino antes de las elecciones del 26 de octubre, pero anticipó que la ayuda económica está sujeta a quien gane en las urnas.

El mandatario argentino arribó a Washington a la 01:00 (hora local), bajo una llovizna, escoltado por dos vans negras de seguridad y flanqueado por dos patrulleros. El dispositivo de seguridad situó a Milei en el centro del convoy, mientras los vehículos oficiales encabezaban y cerraban la caravana.

El jefe de Estado argentino llegó a la base militar Andrews acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli.

En tanto, el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, aguardaron a Milei en Washington. La comitiva se hospeda en la residencia oficial Blair House, frente a la Casa Blanca.

En ese marco, Trump habló ante los medios mientras se llevó a cabo el principio de la reunión de trabajo con Milei. Allí, destacó la labor económica del Gobierno y reiteró su apoyo para el mandatario argentino en la previa de las elecciones que se celebrarán el próximo 26 de octubre.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, expresó mientras respondía preguntas. Y añadió: “El éxito de Argentina será muy importante para todos”.

“La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”, subrayó en otro pasaje de la conferencia a la que accedieron diferentes medios.

Por otro lado, también participó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y explicó los motivos del swap con Argentina: “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”. Y Trump replicó: “Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien”.

En tanto, el mandatario estadounidense sostuvo que le gustaría visitar la playa de Argentina, aunque su agenda está ocupada.

Por otro lado, Milei también aprovechó para felicitar al líder norteamericano tras lograr el acuerdo de paz entre Israel y Hamas. “Muchas gracias, me siento muy honrado, especialmente en este momento que gracias a su liderazgo ha logrado la paz en medio oriente. No solo este gran logro, sino también el retorno de los 20 rehenes vivos. Gracias por entender la amenaza del socialismo en el siglo XXI. Agradecer el enorme trabajo que ha hecho el secretario (Scott) Bessent por los problemas de liquidez tras los ataques opositores que hemos sufrido. Muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre”, señaló.

“Tu carrera fue extraordinaria. La gente en Argentina me quiere, mucha gente me quiere”, completó el mandatario norteamericano. Y por último, Milei le entregó una plaqueta con una letra que destacó el acuerdo de paz en Medio Oriente.