Trump recibirá al Inter Miami en la Casa Blanca y crece la expectativa por un encuentro con Messi
El equipo estadounidense fue invitado por el presidente de Estados Unidos tras consagrarse campeón de la MLS 2025. Lionel Messi podría participar del acto oficial en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami, campeón de la Major League Soccer 2025. La visita se enmarca en la tradicional ceremonia en la que los equipos que ganan las principales ligas deportivas del país son homenajeados por el mandatario.
Entre los invitados se encuentra Lionel Messi, capitán del equipo y una de las principales figuras del club, por lo que existe gran expectativa por un posible encuentro entre el futbolista argentino y el presidente estadounidense.
El plantel viajó a Washington para participar del evento y luego continuar con su agenda deportiva, que incluye un partido frente al DC United por la MLS.
De concretarse su presencia, sería la primera vez que Messi visite la Casa Blanca. El rosarino había sido distinguido en 2025 con la Medalla Presidencial de la Libertad por el entonces presidente Joe Biden, pero no asistió a la ceremonia por cuestiones de agenda.
