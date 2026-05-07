El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una reunión marcada por la tensión comercial y diplomática entre ambos gobiernos. El encuentro se realizó en Washington en un contexto de creciente disputa por aranceles, inversiones y acuerdos regionales.

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Según trascendió, uno de los principales objetivos fue intentar encauzar la relación bilateral y evitar un mayor deterioro económico entre Estados Unidos y Brasil, dos de las principales economías del continente. La reunión también se produjo en medio de la campaña presidencial estadounidense, donde Trump busca fortalecer su agenda internacional y económica.

En las últimas semanas, la relación entre ambos países se vio afectada por diferencias vinculadas al comercio exterior, restricciones a productos industriales y debates sobre políticas energéticas y ambientales. Además, existieron cruces políticos luego de declaraciones públicas entre funcionarios de ambos gobiernos.

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Tras el encuentro, ambas administraciones destacaron la importancia de mantener el diálogo abierto y avanzar en mecanismos de cooperación económica. Sin embargo, todavía no se anunciaron acuerdos concretos sobre los puntos de conflicto que motivaron la reunión.

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