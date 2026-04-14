En medio de la escalada en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos e Irán volvieron a abrir un canal de negociación indirecta para discutir un eventual acuerdo que limite el programa nuclear del régimen iraní. Las conversaciones se reanudaron con la mediación de Turquía, Omán y Pakistán, tras el fracaso de una instancia diplomática previa en Islamabad.

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El nuevo intento busca definir una hoja de ruta que permita retomar formalmente las negociaciones. Antes de avanzar, ambas partes deben acercar posiciones sobre un punto central: los plazos para el enriquecimiento de uranio. Según trascendió, Washington pretende postergar ese proceso hasta 2046, mientras que Teherán propone habilitarlo en 2031.

La reapertura del diálogo se da en un contexto de máxima tensión. El doble bloqueo en Ormuz ya genera costos económicos y políticos para ambos países. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump enfrenta cuestionamientos por la suba del combustible y de productos básicos, mientras que Irán sufre el impacto sobre una economía ya debilitada.

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En este escenario, Steve Witkoff y Jared Kushner recuperaron protagonismo en la estrategia diplomática de la Casa Blanca. Del lado iraní, las conversaciones son canalizadas por el canciller Abbas Araghchi, en consulta con el Parlamento y con el líder religioso Mojtaba Khamenei. El temor en Washington es que un incidente militar en la zona termine por hacer estallar cualquier avance.

Mientras Irán reforzó su presencia militar en el golfo Pérsico con tropas, misiles, lanchas y minas submarinas, Estados Unidos desplegó el portaaviones USS Abraham Lincoln y seis destructores en las cercanías del estrecho. Aun así, la Casa Blanca mantiene expectativas de alcanzar un entendimiento. “Nos ha contactado la otra parte. Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”, afirmó Trump.

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Si logran consensuar una base mínima, la próxima ronda de negociaciones podría realizarse el sábado 18 de abril, con Islamabad o la embajada de Omán en Ginebra como posibles sedes.

Fuente: Infobae