El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó desde Washington que planea suspender de manera permanente la migración desde países del “tercer mundo”, un anuncio que hizo público tras el ataque que habría cometido un ciudadano afgano contra dos guardias nacionales en la capital.

El mensaje fue difundido por redes sociales y se enmarca en la política migratoria de su gestión, marcada por deportaciones masivas.

Nuevas amenazas contra visas y beneficios federales

Trump sostuvo que revocará “millones” de visados otorgados durante la administración de Joe Biden y que expulsará a “cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos”.

También insistió en que pondrá fin a todas las prestaciones y subsidios federales para quienes no tengan ciudadanía estadounidense, además de deportar a extranjeros que, según su criterio, representen un riesgo para la seguridad o que “no sean compatibles con la civilización occidental”.

El mandatario definió sus objetivos como parte de una estrategia para lograr “una reducción significativa de las poblaciones ilegales y problemáticas”, sin aportar detalles concretos sobre cómo instrumentará esas medidas.

Un mensaje de alto voltaje político en pleno feriado

La publicación, que cerró con un mensaje por el Día de Acción de Gracias, reforzó el tono confrontativo que domina la agenda migratoria de la Casa Blanca.

Trump remarcó que “solo la migración inversa puede resolver completamente esta situación”, una consigna que ya había utilizado en discursos previos, pero que ahora vuelve con un nivel de radicalización mayor.

El mandatario afirmó en su plataforma Truth Social que “la mayoría” de los residentes en Estados Unidos nacidos en el extranjero “están en asistencia social, provienen de naciones fallidas o de prisiones, instituciones mentales, pandillas o carteles de drogas”, y los culpó por el crimen en todo el país.

El mensaje completo de Donald Trump

Un muy Feliz Día de Acción de Gracias a todos nuestros grandes ciudadanos y patriotas estadounidenses que han sido tan generosos al permitir que nuestro país sea dividido, desorganizado, dividido, asesinado, golpeado, asaltado y ridiculizado, junto con otros países insensatos del mundo, por ser “Políticamente Correctos” y simplemente ESTÚPIDOS en materia de inmigración.

La población extranjera oficial de Estados Unidos asciende a 53 millones de personas (según el censo), la mayoría de las cuales reciben asistencia social, provienen de países en crisis, o viven en prisiones, instituciones psiquiátricas, pandillas o cárteles de la droga.

Ellos y sus hijos reciben el apoyo de enormes pagos de ciudadanos estadounidenses patriotas que, por su nobleza, no quieren quejarse abiertamente ni causar problemas de ninguna manera. Soportan lo que le ha sucedido a nuestro país, ¡pero hacerlo los está devorando!

Un migrante que gana $30,000 con una tarjeta de residencia recibirá aproximadamente $50,000 en beneficios anuales para su familia. La población migrante real es mucho mayor.

Esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos, algo que no existía después de la Segunda Guerra Mundial (escuelas fallidas, alta criminalidad, deterioro urbano, hospitales saturados, escasez de viviendas y grandes déficits, etc.).

Por ejemplo, cientos de miles de refugiados de Somalia están tomando el control total del otrora gran estado de Minnesota. Las pandillas somalíes recorren las calles en busca de presas mientras nuestra maravillosa gente permanece encerrada en sus apartamentos y casas con la esperanza de que los dejen en paz.

El seriamente retrasado Gobernador de Minnesota, Tim Walz, no hace nada, ya sea por miedo, incompetencia o ambos, mientras que el peor “congresista/congresista” de nuestro país, Ilhan Omar, siempre envuelta en su hijab, y que probablemente entró a los EE.UU. ilegalmente, ya que no se le permite casarse con su hermano, no hace nada más que quejarse con odio de nuestro país, su Constitución y lo “mal” que la tratan, cuando su lugar de origen es una nación decadente, atrasada y plagada de crimen, que esencialmente ni siquiera es un país por falta de gobierno, ejército, policía, escuelas, etc.

A pesar de los avances tecnológicos, la política migratoria ha erosionado esos logros y las condiciones de vida de muchos.

Suspenderé permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo; terminaré con los millones de admisiones ilegales de Biden, incluyendo las firmadas por el Autopen de Sleepy Joe Biden; expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país; eliminaré todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país; desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad nacional; y deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental.

Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y disruptivas, incluyendo aquellas admitidas mediante un proceso de aprobación no autorizado e ilegal de Autopen. Solo la MIGRACIÓN INVERSA puede remediar por completo esta situación. Por lo demás, ¡FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS A TODOS, excepto a aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que Estados Unidos representa! ¡No estarán aquí por mucho tiempo!.

Fuente: TN