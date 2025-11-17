Donald Trump volvió a sacudir el tablero político en Washington. A través de su red Truth Social, pidió a los legisladores republicanos que voten a favor de la publicación total de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, un caso que desde hace años salpica a figuras del poder político y financiero de Estados Unidos. La solicitud representa un cambio abrupto de postura luego de que el propio mandatario había cuestionado la iniciativa.

Ads

La votación en la Cámara de Representantes está prevista para este martes, luego de que un grupo bipartidista, encabezado por el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna, reuniera suficientes firmas para obligar al Departamento de Justicia a liberar toda la documentación. Ambos legisladores aseguran que existe un creciente apoyo entre republicanos y estiman que más de 100 podrían romper con la línea dura del partido.

Puede interesarte

El giro del presidente también tensó su relación con figuras que, hasta hace meses, eran cercanas políticamente. Entre ellas, la congresista Marjorie Taylor Greene, quien sostiene que Trump se opuso a la publicación de los archivos para proteger a aliados del poder empresarial. Greene afirmó que la ruptura “se debe exclusivamente a los archivos de Epstein” y dijo que la postura del mandatario “no tiene explicación”.

Ads

Mientras tanto, en el Congreso crece la expectativa por la magnitud del quiebre interno que podría producirse. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ya había calificado el proyecto como “innecesario”, aunque en las últimas horas suavizó el tono y dio señales de alineamiento con la postura de Trump.

Sin embargo, el líder republicano del Senado, John Thune, considera que el tema ya está suficientemente documentado por el propio Departamento de Justicia, que difundió miles de páginas la semana pasada.

Ads

Puede interesarte

En paralelo, la Casa Blanca ordenó una investigación para rastrear las conexiones entre Epstein y figuras del Partido Demócrata, una maniobra que generó preocupación entre la oposición, que denuncia un intento de utilizar al Departamento de Justicia con fines políticos.

El propio Massie advirtió que la votación “quedará en la historia” y que los legisladores deberán decidir si respaldan la transparencia o responden a presiones internas. El futuro del proyecto ahora depende de si el Senado finalmente toma el tema, una decisión que podría alterar la dinámica política en medio de la campaña y de múltiples investigaciones abiertas.

Fuente: CNN