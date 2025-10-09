Trump en su red social sostuvo que Johnson y Pritzker “deberían estar en la cárcel” por, según él, no proteger a los agentes migratorios. La embestida elevó la tensión política y puso en primer plano el choque entre la Casa Blanca y las autoridades demócratas de Illinois.

En paralelo, el Gobierno federal comenzó el despliegue de alrededor de 500 efectivos de la Guardia Nacional en el área metropolitana de Chicago, unos 200 provenientes de Texas y 300 de Illinois, con la misión de resguardar edificios y personal de ICE. La maniobra avanza pese al rechazo explícito del gobernador Pritzker, que la calificó como una “invasión” y un exceso de poder presidencial.

Como respuesta institucional, Illinois y la Ciudad de Chicago presentaron una demanda para frenar el operativo y solicitaron una cautelar por “despliegue ilegal y peligroso” de tropas federalizadas.

El escrito, firmado por el fiscal general Kwame Raoul, cuestiona la legalidad de traer militares de otro estado para tareas vinculadas al cumplimiento de la ley en territorio local.

Las redadas encendieron protestas en distintos puntos de la ciudad. En uno de los episodios más sensibles, una mujer estadounidense resultó herida por disparos de agentes federales en el South Side el sábado pasado, hecho bajo revisión y que avivó los reclamos de organizaciones de derechos humanos contra la militarización de la seguridad urbana.

El enfrentamiento político también se libra con datos: mientras Trump justifica el operativo por el “crimen rampante”, las estadísticas de la policía de Chicago muestran fuertes caídas interanuales de homicidios y tiroteos durante la primera mitad de 2025, lo que para los funcionarios locales vuelve “innecesaria y riesgosa” la presencia de tropas en las calles.

Fuente: AP