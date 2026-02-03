Donald Trump publicó una imagen generada con IA en la que se lo ve conquistar Groenlandia. (@realDonaldTrump)

Donald Trump instó a dirigentes republicanos a avanzar hacia un esquema electoral con mayor control federal, al plantear la necesidad de “nacionalizar la votación”, durante una entrevista difundida este lunes.

Las declaraciones se produjeron en el marco de un podcast conducido por Dan Bongino, exsubdirector del FBI, donde Trump sostuvo que los republicanos deberían impulsar un mayor control sobre los procesos electorales en distintos estados. En ese contexto, volvió a cuestionar el voto por correo, al que vinculó con posibles irregularidades, aunque sin presentar pruebas.

Los dichos del mandatario se conocieron días después de un allanamiento del FBI a una oficina electoral del condado de Fulton County, en el estado de Georgia. El procedimiento estuvo relacionado con una investigación del Departamento de Justicia sobre presuntos casos de fraude electoral, según informaron medios locales.

Si bien la organización de las elecciones en Estados Unidos depende de autoridades estatales y locales, Trump ha impulsado en reiteradas oportunidades cambios en las reglas electorales. En 2025 firmó un decreto para exigir prueba de ciudadanía al momento de registrarse para votar y para limitar el conteo de votos por correo recibidos después del día de la elección, aunque la medida fue parcialmente bloqueada por la Justicia.

De cara a las elecciones legislativas de medio término, previstas para este año, distintos funcionarios electorales estatales comenzaron a evaluar medidas preventivas ante una eventual intervención federal. Desde el gobierno nacional, en tanto, aseguran que las acciones buscan reforzar la integridad del sistema electoral.

Fuente: CNN