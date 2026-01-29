El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó reabrir el espacio aéreo comercial de Venezuela luego de mantener una conversación con la presidente interina del país, Delcy Rodríguez, y afirmó que los ciudadanos norteamericanos podrán viajar próximamente a Caracas “con seguridad”.

“Acabo de hablar con la presidente de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial”, declaró Trump ante periodistas al inicio de una reunión de su gabinete. Además, sostuvo: “Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”.

Trump recordó que el cierre del espacio aéreo había sido dispuesto el 29 de noviembre pasado, tras el despliegue de una flota militar en el Caribe. Posteriormente, el 3 de enero, Estados Unidos lanzó una ofensiva en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Delcy Flores.

Tras esos hechos, American Airlines informó que se convirtió en “la primera aerolínea en anunciar planes para restablecer el servicio sin escalas entre Estados Unidos y Venezuela”. En un comunicado, la empresa señaló que permanece en contacto con las autoridades federales y que está lista para iniciar los vuelos una vez que reciba la aprobación oficial y se completen las evaluaciones de seguridad.

Trump indicó que instruyó al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a los líderes militares estadounidenses para que habiliten el espacio aéreo antes de que termine el día. La medida permitirá el regreso de los vuelos internacionales que habían suspendido sus operaciones ante la amenaza de una intervención militar estadounidense.

“Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas”, afirmó el mandatario. También destacó que grandes compañías petroleras estadounidenses ya se encuentran en Venezuela “inspeccionando y eligiendo sus ubicaciones” y que esa actividad traerá “una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos”. En ese sentido, agregó: “Venezuela, de hecho, va a ganar más dinero del que ha ganado nunca, y eso es algo bueno”.

Luego del derrocamiento de Maduro, actualmente encarcelado en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico, Estados Unidos estableció un esquema de control de los ingresos provenientes del petróleo venezolano. Los fondos son depositados en Qatar y luego transferidos al gobierno de Rodríguez bajo un sistema de monitoreo mensual del gasto.

“Quiero agradecer a todo el pueblo de Venezuela por lo que pasaron y al liderazgo porque, realmente, están haciendo un buen trabajo”, expresó Trump.

En paralelo, la administración estadounidense notificó al Congreso que evalúa reabrir su embajada en Caracas como parte de un proceso gradual para restablecer relaciones diplomáticas. En una comunicación enviada a distintos comités legislativos, el Departamento de Estado informó que comenzará a enviar personal temporal para cumplir funciones diplomáticas selectas.

“Estamos escribiendo para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la Embajada en Caracas”, señalaron las autoridades en las cartas remitidas a la Cámara de Representantes y al Senado.

Fuente: con información de TN