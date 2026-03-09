La situación de la selección femenina de fútbol de Irán generó repercusión internacional luego de que varias jugadoras se negaran a cantar el himno de su país durante un partido del torneo continental disputado en Australia. El gesto fue interpretado como una forma de protesta y provocó fuertes críticas desde medios estatales iraníes, que incluso las calificaron de “traidoras”, lo que despertó preocupación por su seguridad en caso de regresar al país.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país estaría dispuesto a recibir a las futbolistas si necesitaban protección y sugirió que podrían enfrentar represalias si volvían a Irán. También pidió que Australia les concediera asilo, mientras algunas jugadoras permanecían bajo resguardo de autoridades locales tras abandonar la concentración del equipo.

El caso se volvió un tema diplomático y de derechos humanos, ya que organizaciones internacionales y sindicatos del fútbol expresaron preocupación por la situación de las deportistas. Algunas integrantes del plantel manifestaron temor por posibles consecuencias para ellas o sus familias, mientras se analizaban alternativas para garantizar su seguridad.

