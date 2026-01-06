El presidente Donald Trump aseguró este lunes que la operación militar estadounidense que derrocó al dictador venezolano Nicolás Maduro se llevó a cabo sin la participación del círculo cercano del líder chavista, aunque reconoció que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición.

Ads

La declaración se produjo pocas horas después de la captura de Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo y tráfico de armas.

Trump explicó en una entrevista con NBC News que el arresto del dictador no contó con comunicación previa con Delcy Rodríguez, quien fue juramentada este lunes por la Asamblea Nacional como jefa del régimen chavista.

Ads

“No, eso no es el caso”, dijo Trump sobre una eventual coordinación con Rodríguez.

Señaló además que la dirigente chavista “ha estado cooperando” con funcionarios estadounidenses.

Ads

“Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, añadió.

El mandatario republicano insistió en que la acción se realizó conforme a su criterio y bajo su supervisión directa, pese a contar con un equipo de funcionarios designados para coordinar la intervención, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Defensa Pete Hegseth.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

Ads

En la entrevista, Trump destacó que las empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela en un plazo inferior a 18 meses.

“Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán, y luego se les reembolsará por nosotros o a través de los ingresos”, señaló.

Las vastas reservas de crudo venezolano se estiman en más de 300.000 millones de barriles, que representan aproximadamente una quinta parte de las reservas globales conocidas.

A pesar del optimismo expresado por Trump, la industria petrolera estadounidense se mantiene cautelosa. Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips han mostrado reservas debido a la historia de nacionalizaciones y expropiaciones de activos en Venezuela, así como a la inestabilidad política y las sanciones vigentes.

Darren Woods, CEO de Exxon Mobil, recordó que la empresa fue expropiada en dos ocasiones y que la viabilidad económica de retornar al país requiere un análisis exhaustivo. La secretaria de Energía, Chris Wright, coordinará reuniones esta semana con ejecutivos de Exxon y ConocoPhillips para definir estrategias de inversión y reconstrucción.

Puede interesarte

Trump aseguró que la recuperación de la industria petrolera no solo beneficiará a las compañías estadounidenses, sino que también reducirá los precios del crudo a nivel mundial.

“Tener una Venezuela que produzca petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del crudo”, afirmó, destacando que los precios de la gasolina ya se encuentran en mínimos desde marzo de 2021. Sin embargo, precisó que los ingresos potenciales podrían ser suficientes para reembolsar las inversiones realizadas por las empresas, sin comprometer fondos adicionales del gobierno estadounidense.

En relación con la política interna venezolana, Trump descartó la realización de nuevas elecciones en los próximos 30 días.

“Tenemos que arreglar el país primero. No hay manera de que la gente pueda votar”, explicó.

Además, indicó que el gobierno estadounidense podría intervenir nuevamente si Rodríguez dejara de cooperar, aunque consideró que esto no será necesario. “Estamos preparados. De hecho, anticipábamos tener que hacerlo”, agregó.

El mandatario estadounidense también se refirió a reportes de prensa sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado. Negó que hubiera descartado su participación en un posible gobierno venezolano por haber recibido el Premio Nobel de la Paz el año pasado.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana María Corina Machado (REUTERS/Leonhard Foeger)

“No debería haberlo ganado”, afirmó, pero agregó que “eso no tiene nada que ver con mi decisión”.

La captura de Maduro y los planes de reconstrucción petrolera colocan a Venezuela en el centro de la geopolítica regional y del interés energético estadounidense.

La estrategia combinada de control político y apertura a la inversión privada busca restablecer la producción de crudo y al mismo tiempo debilitar la continuidad del régimen chavista, que ha dependido de décadas de control estatal sobre la industria y de apoyos internacionales para sostenerse frente a la presión externa.

Puede interesarte

Fuente: Infobae