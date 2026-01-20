El presidente de Donald Trump anunció que abordará la controversia por Groenlandia en una reunión con el secretario general de la OTAN, durante el Foro Económico Mundial de Davos, que se realizará en Suiza. El encuentro se da en un contexto de tensión diplomática con Dinamarca y otros aliados europeos.

El mandatario confirmó la cita a través de un mensaje en su red social Truth Social, donde reveló que mantuvo una conversación telefónica con Rutte. “Tuve una conversación muy interesante sobre Groenlandia y acordamos una reunión de las distintas partes en Davos”, escribió Trump, al subrayar la relevancia estratégica de la isla.

En ese mismo mensaje, el presidente estadounidense insistió en que Groenlandia es “imperativa para la seguridad nacional y mundial” y volvió a destacar el rol de Estados Unidos como principal garante del orden global. “Somos la única potencia que puede garantizar la paz en el mundo, y se logra con fuerza”, afirmó, al tiempo que vinculó ese liderazgo al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas durante su gestión.

Horas antes, en declaraciones a la cadena NBC News, Trump evitó precisar si estaría dispuesto a utilizar la fuerza para tomar control del territorio, que es semiautónomo pero permanece bajo soberanía danesa. Consultado sobre esa posibilidad, respondió: “Sin comentarios”. También deslizó que podría imponer nuevos gravámenes a países europeos, incluido Dinamarca, si no acceden a negociar la cesión de la isla.

Las advertencias del mandatario elevaron la tensión en el Ártico y generaron reacciones políticas. El ministro de Defensa danés y autoridades de Groenlandia solicitaron a la OTAN una misión específica en la isla para reforzar la coordinación defensiva, luego de la llegada de tropas de países aliados que participaron en maniobras militares fuera del marco formal de la Alianza.

Groenlandia ocupa una posición estratégica clave en el Ártico, tanto por su ubicación entre América del Norte y Europa como por su valor geopolítico y militar. El debate sobre su futuro, ahora, se trasladará al escenario de Davos, donde Trump y Rutte buscarán abrir una instancia de diálogo entre las partes involucradas.

Fuente: Infobae