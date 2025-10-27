El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este lunes a Japón en el marco de su gira asiática, donde mantendrá su primera reunión oficial con la nueva primera ministra, Sanae Takaichi.

La líder japonesa, considerada una heredera política del fallecido Shinzo Abe, busca estrechar vínculos personales y comerciales con Washington en un contexto global marcado por tensiones económicas y disputas arancelarias.

Trump pasó el domingo en Malasia, donde participó de una cumbre regional centrada en temas de comercio internacional. Allí, funcionarios estadounidenses y chinos anunciaron avances en un consenso inicial para un acuerdo comercial entre ambas potencias, que podría concretarse durante el próximo encuentro entre Trump y el presidente Xi Jinping.

La reunión con Takaichi llega en un momento crucial. Japón pretende reducir fricciones comerciales con Estados Unidos y promover inversiones bilaterales. Según trascendió, el gobierno japonés evalúa la compra de una flota de camionetas Ford F-150 como gesto político y económico hacia Washington, una iniciativa que podría fortalecer la alianza entre ambos países.

Mientras tanto, en Estados Unidos continúa el cierre parcial del gobierno federal, que ya genera fuertes tensiones internas. Miles de empleados públicos trabajan sin cobrar, los aeropuertos registran demoras por falta de personal y los estados enfrentan la posibilidad de quedarse sin fondos para programas de asistencia alimentaria.

Pese al complejo escenario doméstico, Trump intenta reafirmar su política de “Estados Unidos primero” mediante acuerdos estratégicos en Asia. Su encuentro con Takaichi no solo busca recomponer la relación bilateral, sino también proyectar una imagen de liderazgo internacional ante la incertidumbre política que atraviesa su país.

El vínculo personal entre ambos líderes, que comparten afinidad por el golf al igual que lo hacía el expresidente Abe, podría ser clave para sostener una cooperación más fluida. En los próximos días, se espera que ambas naciones anuncien nuevas medidas conjuntas en materia de comercio y defensa.

Fuente: AP