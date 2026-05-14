Maxim Shemetov - Pool Reuters

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Donald Trump aterrizó en Pekín acompañado por una nutrida delegación de empresarios y ejecutivos de compañías estadounidenses en el marco de la cumbre bilateral con el presidente chino Xi Jinping.

Entre los nombres más destacados aparecen Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX; Tim Cook, titular de Apple; y Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, además de representantes de BlackRock, Goldman Sachs, Boeing y Citigroup.

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La presencia del llamado “dream team” empresarial estadounidense se da en un contexto marcado por las tensiones comerciales entre Washington y Pekín y las negociaciones para sostener la tregua arancelaria alcanzada el año pasado.

Según medios estadounidenses, Trump extendió personalmente la invitación a Huang pocas horas antes del viaje, lo que obligó incluso a realizar una parada especial del Air Force One en Alaska para incorporar al CEO de Nvidia a la comitiva oficial.

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“Le pediré al presidente Xi que abra China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia”, escribió Trump en Truth Social antes del encuentro bilateral.

Uno de los principales focos de la visita gira en torno al mercado tecnológico y a las restricciones sobre la exportación de chips de inteligencia artificial hacia China.

Nvidia, por ejemplo, busca consolidar la venta de sus chips H200 en el país asiático luego de las limitaciones impuestas por la administración republicana en materia de seguridad y comercio.

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En paralelo, Elon Musk acompaña las negociaciones vinculadas a la posible creación de una junta comercial entre Estados Unidos y China, una iniciativa impulsada para evitar una nueva escalada en la guerra arancelaria.

Tim Cook, en tanto, mantiene fuertes intereses comerciales en el gigante asiático debido a la producción y ensamblado de dispositivos Apple en territorio chino.

La visita de Trump también incluye encuentros con ejecutivos de Boeing, Mastercard, Qualcomm, Visa y Meta, entre otras compañías estadounidenses con presencia estratégica en Asia.

Durante la cumbre se espera que ambos gobiernos busquen extender la tregua comercial vigente y avanzar en acuerdos vinculados a exportaciones agrícolas, tecnología y manufactura pesada.

Fuente: La Nación