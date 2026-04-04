El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó hoy un ultimátum a Irán al advertir que tiene 48 horas para alcanzar un acuerdo, en medio de una escalada militar que ya dejó miles de muertos y enfrentamientos directos entre ambos países.

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A través de un mensaje público, el mandatario sostuvo: “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!”.

En paralelo, Trump minimizó el impacto del derribo de un caza estadounidense en territorio iraní sobre las negociaciones y afirmó: “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, en declaraciones a medios internacionales.

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En las últimas horas, fuerzas iraníes derribaron un avión F-15 y un A-10 estadounidense, además de alcanzar helicópteros UH-60 Blackhawk durante operaciones de rescate. Uno de los pilotos fue recuperado con vida, mientras continúa la búsqueda del segundo tripulante.

El derribo del F-15 marcó un punto de inflexión en la operación militar denominada Furia épica, impulsada por la administración estadounidense en coordinación con Israel contra objetivos en Irán.

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Según reportes oficiales iraníes, el conflicto ya dejó más de 2000 muertos, incluidos altos funcionarios como el líder supremo Ali Khamenei, el dirigente Alí Larijani y los ministros Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, entre otros integrantes de la cúpula militar y de seguridad.

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La ofensiva también impactó en infraestructuras energéticas y en el control del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de petróleo, lo que provocó subas en los precios internacionales y tensión en los mercados.

En paralelo, las negociaciones diplomáticas permanecen estancadas. Mediadores internacionales señalaron que los intentos de alcanzar un alto el fuego se encuentran en un “punto muerto”, mientras Irán rechaza las condiciones propuestas por Washington.

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Fuente: con información de Infobae