La tensión internacional escaló a niveles críticos este domingo 22 de febrero tras el masivo movimiento de tropas ordenado por Washington. Con el objetivo de frenar el programa de misiles del régimen de Teherán, el gobierno de Donald Trump ha movilizado una logística sin precedentes que incluye dos grupos de combate de portaviones, el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, además de un submarino de la clase Ohio con capacidad nuclear.

El despliegue operativo alcanzó su punto máximo en las últimas horas, reforzando bases clave en Arabia Saudita, Qatar y Jordania con escuadrones de cazas F-35 y aviones de guerra electrónica. Según informes de inteligencia, esta movilización busca garantizar una respuesta inmediata ante cualquier agresión en el Estrecho de Ormuz, un punto vital para el comercio de petróleo mundial donde Irán ya realiza pruebas de misiles de largo alcance.

El factor político detrás de este movimiento es un ultimátum directo de Trump: el mandatario otorgó un plazo de 10 a 15 días para que Irán firme un acuerdo nuclear con restricciones severas. De lo contrario, la Casa Blanca advirtió sobre consecuencias "malas", recordando el antecedente de junio pasado cuando Washington bombardeó instalaciones nucleares iraníes en medio del conflicto con Israel.

A pesar de la demostración de fuerza, los canales diplomáticos siguen abiertos. El canciller iraní, Abbas Araqchi, anunció que presentará un borrador de acuerdo en los próximos días para intentar desactivar la crisis. Sin embargo, con los planes de ataque estadounidenses ya sobre la mesa y una vigilancia aérea constante mediante aviones "Nuke Sniffer", el mundo observa con cautela lo que podría ser el inicio de un conflicto de escala global.

Fuente: NA

