A menos de una semana de las elecciones legislativas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el auxilio financiero de US$20.000 millones otorgado a la Argentina y sostuvo que el país “no tiene dinero y pelea por sobrevivir”.

Ads

Durante declaraciones a la prensa en el vuelo entre Florida y Washington, el mandatario norteamericano aseguró que el presidente Javier Milei “hace lo mejor que puede”, y destacó que su administración busca “ayudar a la Argentina a sobrevivir en un mundo libre”.

“La Argentina no tiene plata, no tiene nada. Están luchando fuerte para sobrevivir. Si puedo ayudarlos, lo haré”, expresó Trump, quien la semana pasada se reunió con Milei en la Casa Blanca.

Ads

Puede interesarte

El líder republicano también adelantó que su país analiza comprar carne argentina para contener los precios internos en Estados Unidos, afectados por la sequía y la baja de importaciones desde México. “Si lo hacemos, los precios de la carne de res bajarán”, afirmó.

La propuesta se enmarca en los esfuerzos de la Casa Blanca por controlar la inflación y en el nuevo acuerdo comercial bilateral que negocia el ministro de Economía Luis Caputo junto al canciller Gerardo Werthein y el secretario de Coordinación de Producción Pablo Lavigne, que incluiría la reducción de aranceles para más de 50 productos argentinos, entre ellos acero y aluminio.

Ads

En el Gobierno argentino, el apoyo estadounidense es interpretado como una muestra de alianza geopolítica antes de las elecciones. Desde la Casa Rosada aseguran que el acuerdo técnico “ya está cerrado” y que solo falta la comunicación oficial.

El respaldo de Trump llega tras las recientes tensiones con China y en un contexto en el que el oficialismo busca mostrar estabilidad financiera y respaldo internacional de cara a los comicios del 26 de octubre.

Fuente: TN