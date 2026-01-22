En un hecho sin precedentes desde hace más de 25 años, el presidente Donald Trump invitó oficialmente a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, a una visita a Estados Unidos, aunque aún no se definió una fecha concreta para el viaje. La invitación fue anunciada por la Casa Blanca este miércoles, en un contexto de fuertes cambios políticos en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

El posible arribo de Rodríguez a Washington marcaría un hito diplomático histórico, ya que sería la primera mandataria venezolana en visitar Estados Unidos fuera de encuentros en la ONU desde 1990, cuando Carlos Andrés Pérez se reunió con George H. W. Bush.

La invitación se da en medio de una cercanía creciente entre la administración de Trump y el gobierno interino de Venezuela, que asumió tras la captura de Maduro en una operación estadounidense a principios de enero y que ya impulsó cambios en el gabinete y en altos mandos militares. Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, también ha hablado de “diálogo y trabajo con Estados Unidos sin temor a enfrentar diferencias”, en medio de un proceso de reconfiguración política y económica.

Analistas señalan que este gesto podría tener impacto en la reapertura de relaciones diplomáticas rotas hace años y en el desarrollo de acuerdos petroleros, mientras Venezuela atraviesa una profunda transición institucional.

La visita todavía no tiene fecha concreta y se mantiene en etapa de planificación, pero desde Washington sostienen que se trata de un paso significativo en las relaciones bilaterales entre ambos países, tras años de tensiones políticas entre Caracas y Washington.

Fuente: TN