La iniciativa surge en medio de la escalada militar entre Washington, Israel y Teherán, que derivó en restricciones a la navegación en el estrecho, un corredor por el que circula aproximadamente el 20% del petróleo comercializado a nivel global. La interrupción del tránsito marítimo generó preocupación en los mercados energéticos y presionó al alza los precios del crudo.

Ads

Trump busca sumar a varios países a una coalición militar destinada a proteger la navegación y escoltar buques petroleros en la zona. Según trascendió, Washington pidió apoyo a naciones con fuerte dependencia del crudo del Golfo, entre ellas Reino Unido, Francia, Japón, Corea del Sur y China.

El plan contempla el despliegue de buques de guerra, sistemas de vigilancia y unidades especializadas en desactivación de minas marítimas, con el objetivo de asegurar el paso de los cargueros y evitar ataques o bloqueos en la zona.

Ads

Sin embargo, la respuesta internacional ha sido cautelosa. Algunos países expresaron preocupación por el riesgo de ampliar el conflicto y evaluaban con prudencia la posibilidad de sumarse a la misión naval propuesta por Washington.

Aunque el foco inicial de la estrategia estadounidense está puesto en el control marítimo, Trump no descartó medidas más contundentes si el bloqueo continua. Entre las opciones analizadas se encuentra una acción terrestre limitada, que podría involucrar a fuerzas estadounidenses desplegadas en la región para garantizar el suministro energético.

Ads

De acuerdo con la administración estadounidense, el objetivo central es evitar que el conflicto derive en una crisis energética global. La interrupción prolongada del tránsito por el Estrecho de Ormuz podría afectar seriamente la oferta de petróleo y provocar fuertes subas de precios en los mercados internacionales.

La situación en el Golfo Pérsico se convirtió en uno de los principales focos de tensión geopolítica a nivel mundial. La importancia estratégica del Estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo del planeta, hace que cualquier interrupción tenga consecuencias inmediatas sobre la economía global.