Las nuevas tarifas, que en algunos casos alcanzan hasta el 50 %, ya entraron en vigor y marcan un viraje contundente hacia el proteccionismo, elevando la tasa arancelaria efectiva de EE.UU. por encima del 17 %, el nivel más alto en casi un siglo.

La medida forma parte de una escalada sostenida que busca penalizar a países que compran energía a Rusia o que, según la administración Trump, representan una amenaza económica para los intereses estadounidenses. Este jueves, India fue el primer blanco de los nuevos aranceles con una tarifa del 25 %, y se espera que otras sanciones, calificadas como “secundarias”, entren en vigencia antes de fin de mes.

Además del impacto directo sobre las relaciones bilaterales, la decisión podría generar consecuencias significativas en los precios internacionales, el abastecimiento global de bienes estratégicos y el funcionamiento de las cadenas logísticas. Analistas advierten que estas medidas podrían desatar una ola de represalias, afectando mercados emergentes y desestabilizando economías dependientes de las exportaciones.

La Casa Blanca aún no se ha pronunciado oficialmente sobre posibles nuevas rondas de sanciones, pero Trump aseguró que “no hay más lugar para ingenuidades en la defensa del trabajo norteamericano”.

Desde Asia hasta Europa, los mercados ya comienzan a reaccionar, mientras el mundo se prepara para una nueva etapa de turbulencias comerciales y tensiones geopolíticas.

Fuente: CNN