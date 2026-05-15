El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que mantuvo una extensa conversación con su par chino, Xi Jinping, sobre la situación de Taiwán durante la cumbre bilateral celebrada en Beijing.

Ads

Puede interesarte

“El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán. Él no quiere ver una lucha por la independencia”, declaró Trump ante periodistas a bordo del Air Force One mientras regresaba a Washington.

El mandatario estadounidense aclaró además que evitó fijar una posición concreta durante el intercambio. “Yo no hice ningún comentario al respecto, simplemente lo escuché”, señaló.

Ads

Trump agregó que Xi mantiene una postura “muy fuerte” sobre la isla y remarcó que Estados Unidos no asumió compromisos sobre el futuro de Taiwán. “No asumí ningún compromiso en ningún sentido”, sostuvo.

La cuestión taiwanesa se convirtió en uno de los ejes centrales de la cumbre entre ambas potencias. Antes del viaje, Trump había anticipado que abordaría con Xi la posible venta de armas estadounidenses a Taiwán, una cuestión especialmente sensible para Beijing.

Ads

Actualmente, Washington reconoce oficialmente a China bajo la política de “una sola China”, aunque la legislación estadounidense obliga a suministrar armamento defensivo a Taiwán. En paralelo, el gobierno chino sostiene que la isla forma parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para avanzar hacia una eventual reunificación.

Durante el vuelo de regreso, Trump también indicó que tomará “en un período relativamente corto” una decisión respecto a futuras ventas de armas a Taiwán.

Además del tema taiwanés, la reunión bilateral incluyó conversaciones sobre la guerra en Medio Oriente, el programa nuclear iraní y la situación del estrecho de Ormuz.

Ads

Según Trump, Xi Jinping coincidió en que Irán no debe desarrollar armas nucleares y manifestó interés en colaborar para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

“Está firmemente convencido de que no pueden tener armas nucleares y quiere que se abra el estrecho”, afirmó Trump.

El presidente estadounidense también reveló que analiza levantar sanciones contra empresas chinas que compran petróleo iraní, aunque aclaró que todavía no tomó una decisión definitiva.

En paralelo, Trump destacó los resultados económicos de la cumbre y aseguró haber alcanzado “acuerdos comerciales fantásticos” con China, aunque evitó brindar detalles sobre los términos de esos pactos.

Por su parte, Xi Jinping calificó el encuentro como una “visita histórica” y afirmó que ambos países avanzan hacia “una relación de estabilidad estratégica constructiva”.

La cumbre en Beijing marcó el primer viaje oficial de un presidente estadounidense a China desde 2017 y se desarrolló en medio de fuertes tensiones globales vinculadas al comercio, la seguridad internacional y el conflicto en Medio Oriente.