El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva para que comience el proceso de designación de varias ramas de la Hermandad Musulmana, incluidas las del Líbano, Jordania y Egipto, como "organizaciones terroristas extranjeras" y "terroristas globales especialmente designados".

Desde la Casa Blanca que “El presidente Trump está confrontando la red transnacional de la Hermandad Musulmana, que alimenta campañas de terrorismo y desestabilización contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio”.

Según indica la orden, el ala militar del capítulo libanés se unió a Hamás, Hezbolá y facciones palestinas para lanzar múltiples ataques con cohetes contra Israel tras el asalto del 7 de octubre de 2023, mientras que un alto dirigente egipcio de la Hermandad pidió ataques contra socios de EE. UU. ese mismo día. También acusó a dirigentes jordanos de la Hermandad de haber proporcionado apoyo material a Hamás durante años, informó la agencia Xinhua.

"Es política de Estados Unidos cooperar con sus socios regionales para eliminar las capacidades y operaciones de los capítulos de la Hermandad Musulmana designados como organizaciones terroristas extranjeras", señala la orden.

Ahora, los secretarios de Estado y del Tesoro deberán presentar a Trump un informe conjunto en un plazo de 30 días recomendando qué capítulos de la organización deben ser designados. Las acciones finales sobre las designaciones deberán tomarse en un plazo de 45 días tras la entrega del informe.

Fuente: NA