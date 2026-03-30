La posibilidad apunta a la isla de Kharg, principal terminal de exportación de petróleo de Irán, lo que la convierte en un punto clave para la economía del país y para el mercado energético global.

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El mandatario aseguró que confía en alcanzar un acuerdo “muy pronto” con Irán, aunque dejó en claro que no descarta una intervención si fracasa el diálogo.

“Tenemos muchas opciones”, sostuvo Trump, al tiempo que planteó abiertamente su interés en controlar la infraestructura petrolera iraní.

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La advertencia se produce mientras Washington mantiene contactos indirectos con Teherán y fija como fecha límite el 6 de abril para avanzar en un entendimiento.

Kharg concentra gran parte de las exportaciones de crudo iraní, por lo que su eventual ocupación tendría un impacto directo en la economía del país y en los precios internacionales del petróleo.

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Trump incluso llegó a afirmar que Estados Unidos podría tomarla “con facilidad”, en línea con su estrategia de presionar al régimen iraní mediante el control energético.

El presidente estadounidense también advirtió que, si no hay acuerdo, podría atacar instalaciones clave como centrales eléctricas, pozos petroleros y plantas estratégicas.

En paralelo, reforzó la presencia militar en la región, lo que alimenta la posibilidad de una escalada directa del conflicto.

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Desde Irán rechazaron las condiciones de Estados Unidos y denunciaron que, mientras se habla de negociación, se preparan acciones militares.

La tensión crece en una zona clave para el comercio global de energía, con impacto directo en los precios del petróleo y en la estabilidad internacional.

Fuente: TN