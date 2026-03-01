El presidente Donald Trump dijo que está abierto a establecer un diálogo con las nuevas autoridades de Irán, luego de una entrevista en la que afirmó que dirigentes iraníes le han expresado interés en iniciar conversaciones y que él aceptó la propuesta. A pesar de esta disposición, no aclaró cuándo ni con quiénes se producirían esos contactos.

Las declaraciones se dan en un contexto de violenta escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán, que incluye ataques militares coordinados por Washington y Tel Aviv contra posiciones del régimen persa. Según Trump, buena parte de los interlocutores iraníes tradicionales ya no están disponibles porque fallecieron en los recientes bombardeos conjuntos.

Este nuevo interés por la negociación ocurre después de que el régimen de Irán enfrentara una ofensiva que incluyó la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, en bombardeos de las fuerzas estadounidenses e israelíes que tenían como objetivo desbaratar la estructura de poder del país.

Trump criticó que Irán no haya buscado antes este acercamiento y sostuvo que “deberían haberlo hecho hace tiempo”, aunque no brindó detalles sobre posibles fechas ni la agenda de esas conversaciones.

Mientras tanto, la Casa Blanca continúa con sus operaciones militares y mantiene la presión sobre Teherán en un clima de ataques y represalias en medio oriente.

