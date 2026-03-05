Durante la ceremonia realizada en la Casa Blanca para homenajear al Inter Miami por su consagración en la MLS 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a Lionel Messi y elogió su trayectoria como una de las grandes figuras del fútbol internacional.

En el acto oficial, Trump destacó la importancia del título conseguido por el club de Florida y resaltó la presencia del capitán argentino en el plantel. Según señaló, Messi es “un jugador increíble” y una de las grandes estrellas del deporte mundial, capaz de atraer la atención de millones de fanáticos.

La visita del equipo a Washington forma parte de la tradición estadounidense de invitar a la Casa Blanca a los campeones de las principales ligas deportivas del país. En este caso, el reconocimiento se realizó tras la victoria del Inter Miami en la final de la MLS, que le dio al club su primer campeonato desde su creación.

El encuentro generó gran repercusión mediática, ya que se trata de la primera vez que Messi participa en un acto de este tipo en la residencia presidencial de Estados Unidos, lo que despertó expectativa por el intercambio entre el futbolista argentino y el mandatario.

