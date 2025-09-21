El presidente Donald Trump y líderes conservadores rindieron homenaje este domingo al activista Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre en un campus universitario de Utah.

Ads

El acto contó con la presencia del vicepresidente JD Vance, altos funcionarios de la Casa Blanca y miles de seguidores del movimiento MAGA. La seguridad fue extrema, similar a la de un Super Bowl, y el estadio de 63.400 asientos se llenó horas antes de comenzar la ceremonia.

Trump calificó a Kirk como “un gran hombre” y responsabilizó a la “izquierda radical” por su muerte, mientras el servicio incluyó música de artistas de rock cristiano y discursos de líderes políticos conservadores. La viuda de Kirk, Erika Kirk, asumió como nueva líder de Turning Point y prometió continuar el legado de su esposo.

Ads

Puede interesarte

El asesino, Tyler Robinson, de 22 años, enfrenta cargos que podrían implicar la pena de muerte, aunque las autoridades no han revelado un motivo claro. El impacto de Kirk en el conservadurismo estadounidense, especialmente entre jóvenes, fue destacado por figuras nacionales e internacionales, incluida la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Entre los oradores del servicio estuvieron Trump, Vance, Robert F. Kennedy Jr., Pete Hegseth y Tulsi Gabbard, mientras que Donald Trump Jr., Tucker Carlson y asesores de la Casa Blanca también participaron.

Ads

Fuente: AP