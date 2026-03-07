El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán será atacado “con mucha dureza” durante la jornada, al considerar ampliar las operaciones militares estadounidenses, según expresó en una publicación difundida en la red social Truth Social.

En su mensaje, el mandatario afirmó que su administración analiza extender el alcance de los ataques, incluso con la posibilidad de la “destrucción total de zonas y la muerte segura de grupos de personas que no se habían considerado como objetivo hasta el momento”.

Sin brindar detalles técnicos ni logísticos sobre eventuales operaciones, Trump justificó la postura al referirse al “mal comportamiento de Irán”, lo que, según planteó, implicaría un cambio en los criterios para la selección de blancos estratégicos.

En ese contexto, el presidente estadounidense también mencionó la situación regional de Teherán y sostuvo que el gobierno iraní habría pedido disculpas a países vecinos por recientes ataques realizados por sus fuerzas.

Para Trump, ese gesto diplomático no representa otra cosa que una “rendición” frente a la presión internacional.

Fuente: con información de Noticias Argentinas