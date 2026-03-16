El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno no puede confirmar si el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está vivo o muerto. La declaración se produjo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en medio de la escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Ads

Trump aseguró que en Washington existe incertidumbre sobre la situación del dirigente iraní, ya que no ha aparecido públicamente desde que asumió el liderazgo del país tras la muerte de su padre, Ali Jamenei.

“No lo hemos visto en absoluto, así que no sabemos si está muerto o no”, afirmó el mandatario estadounidense al referirse a la falta de señales sobre el estado del líder iraní.

Ads

Puede interesarte

La situación ocurre en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente, donde continúan los ataques y enfrentamientos entre Irán e Israel, con la participación y apoyo de Estados Unidos.

Según reportes internacionales, el nuevo líder iraní podría haber resultado gravemente herido durante los ataques recientes, lo que alimentó las especulaciones sobre su estado de salud y sobre quién ejerce actualmente el poder en Teherán.

Ads

La incertidumbre, según Trump, también complica cualquier intento de negociación, ya que Washington asegura no tener claro quién está tomando las decisiones dentro del gobierno iraní.