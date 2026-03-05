El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, removió de su cargo a Kristi Noem, quien se desempeñaba como secretaria de Seguridad Nacional y tenía a su cargo la coordinación de las redadas contra inmigrantes indocumentados. La salida se anunció tras una serie de críticas políticas y sociales vinculadas a la gestión de los operativos migratorios.

La funcionaria había quedado en el centro de la polémica luego de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de un fuerte debate en el Congreso sobre la forma en que se estaban aplicando las medidas de control migratorio.

Trump informó que el reemplazo propuesto para el cargo es el senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, quien asumiría la conducción del Departamento de Seguridad Nacional a partir de fines de marzo, aunque primero deberá contar con la aprobación del Senado.

Pese a su destitución, el mandatario adelantó que Noem seguirá vinculada a su administración y que será designada como enviada especial de una nueva iniciativa de seguridad regional denominada “The Shield of the Americas”, orientada a reforzar la cooperación en materia de seguridad en el continente.

