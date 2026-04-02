El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió remover de su cargo a la fiscal general Pam Bondi, una de sus aliadas políticas más cercanas, en medio de fuertes críticas por su gestión al frente del Departamento de Justicia.

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La decisión se conoció este jueves y se vincula, principalmente, a la polémica en torno a los archivos del caso Jeffrey Epstein, un tema que generó malestar tanto en sectores opositores como dentro del propio oficialismo.

Durante los últimos meses, la funcionaria había quedado en el centro de la escena por la manera en que se manejó la publicación de documentos relacionados con el financista condenado por delitos sexuales. Legisladores y figuras políticas cuestionaron la falta de transparencia y la posible retención de información sensible.

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Además, Trump ya había manifestado en privado su descontento con el desempeño de Bondi, al considerar que no avanzaba con suficiente firmeza en investigaciones contra sus adversarios políticos.

Tras la salida, el actual vicefiscal general, Todd Blanche, quien supo ser abogado personal del mandatario, asumirá de manera interina la conducción del Departamento de Justicia hasta que se designe un reemplazo definitivo.

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La destitución se suma a otros movimientos recientes dentro del gabinete y refleja un clima de tensión interna en la administración, atravesada por disputas políticas y el impacto del caso Epstein, que sigue generando repercusiones en Washington.