El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país “ya ganó” la guerra con Irán, aunque advirtió que la ofensiva militar continuará. Según el mandatario, la operación militar logró eliminar la capacidad nuclear del régimen iraní y dejó fuera de combate decenas de buques de su armada.

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En paralelo, Irán atacó al menos dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz e impuso una exigencia inédita: cualquier navío que pretenda cruzar ese paso estratégico deberá obtener “permiso” de Teherán. Los Guardianes de la Revolución confirmaron haber alcanzado con proyectiles al portacontenedores Express Rome, de bandera liberiana, y al carguero tailandés Mayuree Naree. El mando militar iraní advirtió además que todos los barcos vinculados con Estados Unidos, Israel o sus aliados serán considerados “objetivos legítimos”.

La marina de Omán rescató a 20 tripulantes del Mayuree Naree, aunque tres personas continuaban desaparecidas tras el ataque.

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El bloqueo de facto del estrecho, por donde normalmente transita cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo, llevó a los líderes del G7 a reunirse por videoconferencia para coordinar una liberación masiva de reservas estratégicas de crudo junto con la Agencia Internacional de Energía. Alemania confirmó que el organismo solicitó a sus miembros liberar 400 millones de barriles y anunció que cumplirá con el pedido, mientras Japón indicó que está dispuesto a actuar de manera unilateral antes del lunes sin esperar una decisión formal. Pese a ello, los precios del petróleo subían más de un 5% en las primeras horas de la jornada.

En el frente militar, Israel anunció una nueva “oleada masiva de ataques” contra Irán y contra objetivos de Hezbollah en Beirut. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que la operación continuará “sin límite de tiempo”. Al mismo tiempo, drones iraníes cayeron cerca del aeropuerto de Dubai y dejaron cuatro personas heridas.

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En medio del conflicto, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, permanece sin aparecer en público en medio de versiones sobre una posible herida, aunque el hijo del presidente iraní afirmó que está “sano y salvo”. Irán reportó más de 1200 muertos y 10.000 heridos civiles desde el inicio de la guerra.

Fuente: con información de Infobae