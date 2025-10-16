El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, en el marco de una ofensiva militar que el gobierno norteamericano asegura estar librando contra el narcotráfico en el Caribe.

La revelación se produjo durante un evento en la Casa Blanca, donde Trump fue consultado sobre una serie de ataques recientes a embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas.

Desde comienzos de septiembre, las fuerzas estadounidenses destruyeron al menos cinco barcos, dejando un saldo de 27 muertos, cuatro de ellos con origen en puertos venezolanos.

“Autoricé estas acciones por dos razones: porque Venezuela vació sus cárceles hacia Estados Unidos, y porque entran muchas drogas por mar”, explicó el mandatario republicano. Además, aseguró que su administración evalúa “operaciones terrestres” en el país caribeño, aunque evitó precisar si incluirían objetivos directos contra el presidente Nicolás Maduro.

La respuesta del gobierno venezolano fue inmediata. En un mensaje transmitido por cadena nacional, Maduro rechazó “los golpes de Estado de la CIA” y recordó las intervenciones estadounidenses en Afganistán, Irak, Libia y Chile. “América Latina no quiere ni necesita más guerras. Decimos no a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica, sí a la paz”, afirmó el mandatario, visiblemente molesto.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela calificó las declaraciones de Trump como una “grave violación a la Carta de las Naciones Unidas”, e instó a la comunidad internacional a denunciar “estos actos de agresión y amenazas a la paz y estabilidad regional”.

En Washington, la oposición demócrata también reaccionó con preocupación. La senadora Jeanne Shaheen, integrante del Comité de Relaciones Exteriores, advirtió que la administración Trump “está deslizando al país hacia un conflicto abierto, sin transparencia ni control del Congreso”.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos alertaron que los ataques a embarcaciones podrían violar el derecho internacional y constituir ejecuciones extrajudiciales, en tanto no se presentó evidencia concreta de que los barcos destruidos transportaran narcóticos.

Fuente: AP