El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el ejército de su país lanzó un ataque "poderoso y letal" contra el Estado Islámico (ISIS) en el noroeste de Nigeria.

"Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, el cual ha estado atacando y matando de forma cruel, principalmente, a cristianos inocentes, en niveles no vistos durante muchos años, ¡e incluso siglos!", publicó Trump en Truth Social.

"El Departamento de Guerra ejecutó varios ataques perfectos", afirmó el mandatario norteamericano, quien prometió que los Estados Unidos no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical.

“Si no detenían la masacre de cristianos, iban a pagar un alto precio, y esta noche así fue”, precisó Trump.

Asimismo, añadió: “El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer. Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere”.

El 31 de octubre, Trump afirmó en Truth Social que miles de cristianos estaban siendo asesinados en Nigeria por "islamistas radicales", declarando que Nigeria era un "país de especial preocupación".

Aunque el gobierno nigeriano rechazó de inmediato las afirmaciones de Trump, afirmando que las acusaciones "no reflejan la situación real" y prometiendo combatir el terrorismo, Trump acusó al gobierno nigeriano de no hacer lo suficiente para prevenir el asesinato de cristianos.

En una publicación del 1 de noviembre, Trump amenazó con que las fuerzas estadounidenses "podrían muy bien entrar" en Nigeria para "aniquilar por completo a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades".

Días después, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental calificó de "falsas y peligrosas" las acusaciones de Trump de que los ataques terroristas en Nigeria estaban dirigidos contra cristianos, expresando su solidaridad con el país más poblado de la región.

Fuente: NA