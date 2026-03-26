Las declaraciones del mandatario se dan mientras distintas gestiones diplomáticas buscan abrir un canal de diálogo para frenar los enfrentamientos. Sin embargo, el propio Trump adoptó un tono crítico hacia la dirigencia iraní, a la que instó a “ponerse serios” en las negociaciones antes de que sea “demasiado tarde”.

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Pese a estas señales, desde Washington aseguran que los contactos existen y que, en algunos aspectos, han sido “productivos”. No obstante, las versiones sobre avances concretos son contradictorias: mientras la Casa Blanca intenta sostener la vía diplomática, desde Irán rechazan públicamente las condiciones planteadas por Estados Unidos y niegan la existencia de negociaciones directas.

En paralelo, trascendió que la administración estadounidense presentó un plan de paz con múltiples puntos para poner fin al conflicto, aunque fue considerado “excesivo” por parte de Teherán, lo que complica cualquier acuerdo inmediato.

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El escenario se vuelve aún más complejo por el contexto militar. Trump advirtió que podría intensificar las acciones si Irán no cede, mientras que desde el entorno presidencial remarcan que existe presión sobre el régimen iraní para aceptar una salida negociada.

En medio de las declaraciones cruzadas entre ambos países, continúa escalando el conflicto. En las últimas horas se confirmó que Israel mató a Alireza Tangsiri , comandante iraní del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, quien estaba a cargo del bloqueo del estrecho de Ormuz.

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