El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto que clasifica al fentanilo ilícito y a sus principales precursores químicos como armas de destrucción masiva, en una medida que busca reforzar la lucha contra el narcotráfico y que ya genera polémica por su alcance real y sus implicancias legales.

El anuncio se realizó en la Oficina Oval, donde Trump sostuvo que la orden ejecutiva es un paso “histórico” para proteger a los estadounidenses del impacto del opioide sintético. “Ninguna bomba hace lo que esta hace”, afirmó, al considerar al fentanilo como una amenaza directa para la seguridad nacional.

La decisión instruye a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, a iniciar de inmediato investigaciones y procesos judiciales por tráfico de fentanilo, y ordena al Departamento de Estado y al Tesoro avanzar con sanciones contra personas, activos e instituciones financieras vinculadas a su fabricación y distribución.

Según el decreto, la producción y venta de fentanilo por parte de cárteles y organizaciones criminales financia asesinatos, actos terroristas e insurgencias, lo que, a criterio de la Casa Blanca, justifica su equiparación con un arma química.

Sin embargo, especialistas en seguridad nacional cuestionaron la medida. Dennis Fitzpatrick, exfiscal federal, calificó la decisión como un “ejercicio político” y advirtió que Trump no puede modificar por decreto una ley que ya contempla severas penas para el tráfico de drogas, incluida la posibilidad de la pena de muerte en ciertos casos.

El anuncio se produce en un contexto en el que las muertes por sobredosis en Estados Unidos registraron una baja histórica el año pasado, aunque el fentanilo sigue siendo el principal factor en la mayoría de los fallecimientos, lo que mantiene al opioide en el centro del debate político y sanitario.

Fuente: CNN