El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra el espectáculo de medio tiempo que encabezó Bad Bunny en el Super Bowl LX, disputado este domingo en California.

A través de su red Truth Social, Trump calificó la presentación como “una de las peores de la historia” y apuntó tanto contra el idioma como contra el contenido del show. “Nadie entiende una palabra de lo que dice”, escribió, en referencia a que el repertorio fue interpretado mayoritariamente en español.

El mandatario también cuestionó la coreografía del artista puertorriqueño y aseguró que fue “repugnante, especialmente para los niños” que seguían el evento en Estados Unidos y en otros países.

El cruce volvió a mostrar la tensión entre el discurso conservador de Trump y la creciente presencia de artistas latinos en escenarios centrales de la cultura estadounidense.

Fuente: NA

