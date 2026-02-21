La Casa Blanca informó que Estados Unidos impondrá un nuevo arancel del 10% a los países con acuerdos comerciales vigentes, mediante una decisión administrativa del gobierno de Donald Trump, que entrará en vigor tras el fallo de la Corte Suprema, y se aplicará a nivel nacional sobre las importaciones.

Ads

La medida se anunció luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara los aranceles específicos por país que Trump había impuesto utilizando poderes económicos de emergencia. El fallo, aprobado por seis votos contra tres, determinó que la ley de 1977 invocada por el Ejecutivo no faculta al presidente a establecer tarifas globales de manera unilateral.

Un funcionario de la Casa Blanca explicó que el nuevo arancel del 10% será temporal, mientras la administración busca otras bases legales para aplicar gravámenes “más apropiados o prenegociados”. La Corte había bloqueado las políticas comerciales unilaterales, pero Trump recurrió a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta un 15% por un máximo de 150 días.

Ads

Puede interesarte

El máximo tribunal estableció que la normativa utilizada previamente “no hace referencia a aranceles ni gravámenes”, lo que limita la autoridad ejecutiva en materia comercial. La decisión afecta la tarifa base del 10% sobre importaciones extranjeras, los gravámenes “recíprocos” a socios clave y aranceles adicionales, como el 25% a México y Canadá por cuestiones vinculadas al tráfico de drogas, y hasta el 50% a Brasil e India por motivos políticos y energéticos.

Tras el revés judicial, Trump criticó públicamente a la Corte Suprema y sostuvo que el fallo lo deja “más poderoso”, además de asegurar que buscará alternativas legales para sostener su política arancelaria. Entre los magistrados que votaron en contra de su postura figuran dos jueces nominados por él mismo, mientras que Brett Kavanaugh fue el único designado por Trump que respaldó la posición presidencial.

Ads

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, estimó que el nuevo mecanismo generará ingresos arancelarios “prácticamente sin cambios” para 2026. Un análisis de la Universidad de Pensilvania proyectó que la decisión podría derivar en reembolsos de hasta 175.000 millones de dólares a empresas afectadas, aunque la sentencia no abordó este punto y se anticipa un proceso judicial prolongado.

Puede interesarte

La Universidad de Yale calculó que el consumidor estadounidense enfrentará una tasa efectiva de aranceles del 9,1%, la más alta desde 1946, con excepción del año 2025. En el plano internacional, Canadá calificó los aranceles como “injustificados” y anticipó tensiones en la relación bilateral, mientras que la Unión Europea y el Reino Unido anunciaron que analizarán el alcance del fallo. Trump señaló a India como uno de los países con los que continuará negociaciones bilaterales.

En el ámbito interno, organizaciones empresariales como la National Retail Federation celebraron la decisión por aportar “certeza” al sector, aunque la senadora Elizabeth Warren advirtió que no existe un mecanismo claro para la devolución de los aranceles pagados por consumidores y pequeñas empresas. Por su parte, el gobernador de California reclamó la restitución total de los fondos cobrados de manera ilegal. Wall Street registró una suba moderada tras el anuncio, en un contexto en el que el fallo era ampliamente esperado por los mercados.

Ads

Fuente: con información de Infobae