El presidente de Estados Unidos afirmó que el conflicto podría entrar en una etapa de cierre y dejó abierta la posibilidad de retomar negociaciones con Teherán en los próximos días, mientras crece la tensión en Medio Oriente.

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El mandatario estadounidense lo dijo en una entrevista con Fox News, en la que aseguró que el conflicto está “muy cerca” de su fin. Además, planteó que Irán tendría voluntad de alcanzar un acuerdo para descomprimir la crisis.

En esa misma línea, Trump consideró “probable” que las negociaciones con Irán se reanuden esta semana en Pakistán. Según trascendió, la primera ronda de contactos había fracasado durante el fin de semana, aunque desde la Casa Blanca mantienen expectativas sobre una nueva instancia de diálogo.

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A ese escenario se sumó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien aseguró que Trump buscará un “gran acuerdo” con Irán. También remarcó que percibe predisposición del régimen iraní para avanzar en un entendimiento, pese a la histórica desconfianza entre ambos países.

Mientras tanto, la tensión en Medio Oriente no cede. En las últimas horas, Israel bombardeó zonas del sur de Líbano y Hezbollah respondió con el lanzamiento de cohetes hacia el norte israelí, en medio de negociaciones para un eventual alto el fuego.

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Trump, además, volvió a apuntar contra el papa León XIV por sus declaraciones sobre Irán. A través de un mensaje en Truth Social, lo acusó de ignorar la represión del régimen iraní y reiteró su rechazo a que ese país pueda acceder a armamento nuclear.

Fuente: TN