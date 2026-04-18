El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán “no puede chantajear” con el posible cierre del estrecho de Ormuz luego de haberlo reabierto, en medio de la creciente tensión en la región, manifestó también que adoptó una "postura firme” con respecto al hecho.

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Las declaraciones se dieron en un contexto de conflicto y negociaciones entre ambos países, marcado por bloqueos y amenazas cruzadas sobre esta vía estratégica para el comercio internacional de petróleo.

Trump remarcó que, pese a las advertencias de Teherán, Estados Unidos mantiene una postura firme y continúa con su estrategia en la zona, mientras siguen abiertas las instancias de diálogo para intentar alcanzar un acuerdo.

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El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles a nivel global, ya que por allí circula una parte significativa del suministro energético mundial, por lo que cualquier interrupción genera preocupación en los mercados y en la comunidad internacional.

En este escenario, las tensiones siguen en aumento, aunque desde Washington aseguran que las conversaciones con Irán continúan, en busca de una salida diplomática al conflicto.

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